Взрыв произошел около станции метро в Киеве Фото: REUTERS

Взрыв произошел в Киеве недалеко от станции метро Черниговская. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает украинское издание «Страна».

«Возле метро Черниговская в Киеве слышали взрыв», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания под названием «Политика страны», где также отмечают, что взрыв произошел в одном из домов.

Напомним, сегодня, в пятницу, 4 ноября, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице без света остаются 450 тысяч квартир, отметив, что это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Как писал сайт KP.RU, градоначальник призвал всех жителей города «максимально экономить электроэнергию, потому что ситуация остается сложной». Кроме того, он уточнил, что стабилизационные отключения происходят, поскольку центральный узел энергосистемы Украины перегружен.