Путин: украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто прибыл с Украины в РФ, и теми, кто находился в Европе, отметив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас - просятся на работу.

"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", - заявил глава государства в ходе общения с волонтерами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.