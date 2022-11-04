Владимир Путин назвал Мариуполь известным и древним русским городом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал Мариуполь известным и древним русским городом, отметив, что там много над чем есть поработать. Такое заявление российский лидер счделал в пятницу, 4 ноября, в ходе своего общения с участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

«Мариуполь - известный очень, древний, можно сказать, русский город», - сказал глава государства, отметив, что «Пётр первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина Вторая обстраивала эти земли».

Путин отметил, что уже начал обсуждать вопросы восстановления Донбасса, и Мариуполя в том числе, указав на необходимость восстановления жилья, детсадов, библиотек и музеев, а также других социальных объектов.