Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины 4 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 4 ноября, в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, об этом сообщили власти этих регионов в своих Телеграм-каналах.

При этом, по данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, звуки сирен также слышны в Харьковской и Сумской областях.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценкам российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.