Le Figaro: В Евросоюзе раскритиковали Шольца из-за визита в Китай Фото: REUTERS

Союзники в Европейском союзе раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за визита в Пекин. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает Le Figaro, отмечая, что глава немецкого правительства «действует вразрез с общей европейской линией».

«Шольц действует вразрез с общей европейской линией. Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой», - сказано в публикации издания.

В статье уточняется, что доктрина Европейского союза в отношении Китая основывается на том, что в каких-то сферах Пекин будет партнером, с которым нужно вести переговоры, среди которых вопрос по климату, а в каких-то - конкурентом и соперником.

Напомним, сегодня, 4 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ в Пекине, заявив, что Шольц стал первым европейским лидером, который прибыл с визитом в Китай после проведения XX съезда Коммунистической партии. Как писал сайт KP.RU, позже появилось сообщение о том, что глава немецкого правительства отказался от предложения ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.