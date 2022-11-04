Путин повысил предельный возраст нахождения на госслужбе на некоторых должностях до 70 лет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст нахождения на государственной службе с 65 до 70 лет.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, расширяет список должностей государственной гражданской службы, срок работы на которых может быть продлен после достижения предельного возраста 65 лет. Теперь на это могут рассчитывать руководители главной группы должностей в аппарате Государственной думы и Совета Федерации, федеральных органов власти, подведомственных правительству, и региональных органов власти. Для продления предельного возраста нахождения на службе нужно согласие самого государственного служащего.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 4 ноября, президент России подписал закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам Российской Федерации. Согласно ему, на добровольцев теперь распространяется статус военнослужащих по контракту.