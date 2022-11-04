Американский адвокат подала в суд на Twitter из-за намерений Маска сократить штат Фото: REUTERS

Адвокат по правам рабочих Шеннон Лисс-Риордан подала в суд на компанию Twitter, владельцем которой недавно стал миллиардер Илон Маск, после того, как стало известно о его планах уволить половину сотрудников.

По информации Bloomberg, в иске адвокат просит судью издать приказ о запрете Twitter массово увольнять работников без уведомления об этом не менее чем за 60 дней. Как объяснила Лисс-Риордан, иск был подан, «чтобы убедиться в осведомленности сотрудников о том, что они не должны отказываться от своих прав и что у них есть возможность их отстаивать».

Ранее адвокат уже жаловалась на компанию Маска Tesla в связи с ее намерением сократить штат на 10%.

Напомним, ранее стало известно, что владелец Twitter хочет уволить половину сотрудников компании, чтобы сократить расходы.

Как писал сайт KP.RU, Маск после покупки Twitter распустил совет директоров компании.