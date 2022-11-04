WSJ: США и их союзники договорились о правилах применения потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Западные страны договорились, в каких именно случаях будет распространяться ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше», - сказано в статье, где уточняют, что такие правила означают, что «повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение».

Тем временем, согласно данным источников издания, посреднические сделки с нефтью из России, которые происходят в море, все равно обязаны подпадать под ограничение стоимости, однако если данный груз переработали в нефтепродукты, такой как бензин, например, то он вновь может торговаться без какого-либо ограничения в море.

В публикации также говорится о том, что страны «Большой семерки» и Австралия собираются запретить своим фирмам страховать транспортировку нефти из России, если ту будут продавать ниже указанной стоимости. То есть западные страны планируют диктовать цену, по которой Москва должна продавать черное золото.

Уточняется, что на данный момент западные страны еще не определились с предельной ценой на российскую нефть, но планируют решить данный вопрос в ближайшие недели.

Напомним, ранее политолог Василий Колташов заявил, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к дефициту энергоресурсов на Западе.