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НовостиВ мире4 ноября 2022 13:28

Трамп может 14 ноября 2022 года объявить об участии в следующих президентских выборах

Axios: Трамп может 14 ноября 2022 года объявить об участии в следующих президентских выборах
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Дональд Трамп может 14 ноября 2022 года объявить об участии в президентских выборах 2024-го года, об этом сообщило издание Axios со ссылкой на три источника, знакомых с дебатами в окружении экс-главы США.

Трамп, как отмечает издание, хочет при выдвижении своей кандидатуры "оседлать волну ожидаемой эйфории в Республиканской партии", которой предрекают победу на промежуточных выборах в конгресс на будущей неделе.

При этом сам Трамп ранее на митинге в штате Айова намекнул на свое участие в гонке за Белый дом и пообещал в ближайшем будущем подробнее рассказать об этом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выборы в США делают весь мир заложниками внутренних проблем Белого дома. По словам представителя МИД РФ, американская избирательная система крайне деградировала.