Главы МИД G7 отвергли заявления России о готовности Украины применить «грязную бомбу» Фото: Shutterstock

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) заявили, что отвергают заявления России о готовности властей Украины применить так называемую «грязную бомбу» с целью провокации.

«Мы отвергаем ложные утверждения России о том, что Украина готовит радиационную «грязную бомбу». Проверки МАГАТЭ подтвердили, что эти обвинения не имеют под собой почвы, и мы благодарим Украину за прозрачность», – говорится в заявлении глава МИД стран G7 по итогам встречи в германском Мюнстере.

Напомним, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Украине признаков готовящейся провокации с применением «грязной бомбы».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

В Минобороны РФ рассказывали, что такое «грязная бомба» и чем грозит ее взрыв. Подробности здесь на KP.RU.