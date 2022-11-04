Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем народного единства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил всех российских граждан с Днем народного единства, отметив в своем обращении сплоченность и общую сердечную преданность России, указав также на то, что российская история непрерывна, ее необходимо рассматривать со всеми сложными и противоречивыми периодами.

«Встречаемся в День народного единства. Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны», - заявил российский президент в пятницу, 4 ноября, в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России.

По словам российского президента, западные страны стараются «выбить почву из-под ног» России, искажая историю, но, как он отметил, данные попытки обречены на провал. Глава государства полагает, что российская история и культура являются основой государственности и суверенитета, что в свою очередь вызывает раздражение на Западе.