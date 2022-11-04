Матвиенко считает, что спецоперация подтвердила прочность духовных ценностей России

Валентина Матвиенко, фото: пресс-служба Совфеда РФ

Специальная военная операция на Украине стала проверкой на прочность духовных ценностей России, подтвердила желание россиян защищать свое Отечество, быть достойными подвигов предков, написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

"Специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, явилась, образно говоря, испытанием наших ценностей на прочность. Проверка не оставляет сомнений: любовь к Отечеству, готовность защищать его, стремление быть достойным ратных подвигов наших предков, как и раньше, глубоко укоренены в русском, российском народе", - отметила политик.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.