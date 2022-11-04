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НовостиПолитика4 ноября 2022 13:55

Страны G7 пообещали вводить новые санкции против России из-за спецоперации

Запад также призвал Белоруссию прекратить «позволять России вести агрессивные боевые действия»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Страны G7 пообещали вводить новые санкции против России из-за спецоперации

Страны G7 пообещали вводить новые санкции против России из-за спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семерки» (G7) продолжат вводить санкции в отношении России и государства, оказывающих поддержку Москве в спецоперации на Украине, говорится в совместном заявлении глава МИД G7.

«Мы будем продолжать вводить экономические санкции в отношении Россию и других стран, физических или юридических лиц, оказывающих военную поддержку Москвы, как это уже сделали некоторые из нас после предоставления Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России», – сказано в документе.

Министры иностранных дел стран G7 призвали Белоруссию прекратить «позволять России» вести агрессивные боевые действия и разрешать использовать свою территорию Вооруженным силам РФ «для запуска ракет, нацеленных на Украину». «Большая семерка» пообещала возложить на белорусского президента Александра Лукашенко огромные дополнительные расходы, если Минск будет прямо вовлечен в конфликт на Украине.