Страны G7 пообещали вводить новые санкции против России из-за спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семерки» (G7) продолжат вводить санкции в отношении России и государства, оказывающих поддержку Москве в спецоперации на Украине, говорится в совместном заявлении глава МИД G7.

«Мы будем продолжать вводить экономические санкции в отношении Россию и других стран, физических или юридических лиц, оказывающих военную поддержку Москвы, как это уже сделали некоторые из нас после предоставления Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России», – сказано в документе.

Министры иностранных дел стран G7 призвали Белоруссию прекратить «позволять России» вести агрессивные боевые действия и разрешать использовать свою территорию Вооруженным силам РФ «для запуска ракет, нацеленных на Украину». «Большая семерка» пообещала возложить на белорусского президента Александра Лукашенко огромные дополнительные расходы, если Минск будет прямо вовлечен в конфликт на Украине.