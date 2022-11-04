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НовостиВ мире4 ноября 2022 14:02

Минобороны Финляндии изучит вопрос полного запрета на владение недвижимостью для россиян

Ведомство создало специальную группу для изучения дополнительных ограничений по недвижимости
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Финляндии изучит вопрос полного запрета на владение недвижимостью для россиян

Минобороны Финляндии изучит вопрос полного запрета на владение недвижимостью для россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Финляндии создает исследовательскую группу, которая займется вопросом дополнительного ограничения операций с недвижимостью для российских граждан, в том числе и их полный запрет. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявило ведомство.

«Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью», - сказано в заявлении ведомства, где отмечают, что данная группа также займется изучением вопроса о полном запрете, а также «других требований по ограничительным мерам и их последствиях».

В заявлении министерства также уточняется, что в рамках созданного проекта собираются изучить возможные варианты усиления контроля за владением недвижимостью граждан стран, которые не входят в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.

«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью … и возможных ограничений на нее в Финляндии», - заявил глава финского военного ведомства Антти Кайкконен.