Минобороны Финляндии изучит вопрос полного запрета на владение недвижимостью для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Финляндии создает исследовательскую группу, которая займется вопросом дополнительного ограничения операций с недвижимостью для российских граждан, в том числе и их полный запрет. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявило ведомство.

«Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью», - сказано в заявлении ведомства, где отмечают, что данная группа также займется изучением вопроса о полном запрете, а также «других требований по ограничительным мерам и их последствиях».

В заявлении министерства также уточняется, что в рамках созданного проекта собираются изучить возможные варианты усиления контроля за владением недвижимостью граждан стран, которые не входят в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.

«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью … и возможных ограничений на нее в Финляндии», - заявил глава финского военного ведомства Антти Кайкконен.