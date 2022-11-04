Bloomberg: Евросоюз потратил около 105 млрд долларов на заполнение газовых хранилищ Фото: REUTERS

Европейские государства потратили огромную сумму на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива, сообщает Bloomberg.

"Общая стоимость запасов топлива составила 104,8 миллиарда долларов", - приводит издание данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена МакВильямса.

Как отметил автор публикации Лайонел Лоран, желание Евросоюза заполнить резервуары до наступления первых холодов потребовало максимального использования альтернативных источников энергии - от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что подача газа в Европу по “Северному потоку” полностью остановлена. Такое сообщение было размещено на странице “Газпрома” в Telegram. Причиной стала техническая неисправность.

Также ранее аналитик Александр Пасечник расказал, как рост цен на энергоносители отразится на пенсиях и МРОТ в России.