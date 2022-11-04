Минобороны Китая заявило о подготовке к войне из-за Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне из-за Тайваня и выступает против форм на острове, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение войск и подготовку на случай войны, решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил», – сказал он.

Как отметил представитель китайского Минобороны, проблема Тайваня является внутренним делом КНР. Кэфей подчеркнул, что сегодня Соединенные Штаты «выхолащивают принцип «одного Китая», однако используют Тайвань для контроля над политикой Пекина. Такие действия несут серьезную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе, добавил представитель военного ведомства КНР.

Ранее стало известно, что Китай требует от Соединенных Штатов прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официальных торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем.

Сайт KP.RU писал, что после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайвань готовится к войне, а Китай к экономической и военной блокаде острова.