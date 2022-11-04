КНДР потребовала от США прекратить воздушные учения с Южной Кореей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты должны прекратить провокации и совместные учения Военно-воздушных сил с Южной Кореей, заявил представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Респубилики.

«МИД КНДР расценивает безответственные и безрассудные действия США как серьезное нарушение безопасности суверенного государства. КНДР ни в коем случае не обойдет молчанием любые попытки враждебных сил, намеревающихся нарушить суверенитет и интересы страны в области безопасности, и ответит сверхмощными контрмерами», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства.

Напомним, накануне в Пхеньяне заявили, что решение США и Южной Кореи продлить совместные учения военно-воздушных сил Vigilant Storm является огромной и непоправимой ошибкой.

В военных учениях США и Южной Кореи задействованы более 240 самолетов. Они должны были пройти с 31 октября до 4 ноября 2022, на в связи с пусками баллистических ракет КНДР союзники решили продлить маневры.

Сайт KP.RU писал, как прямое столкновение Северной и Южной Корей грозит миру катастрофой.