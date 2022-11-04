Путин назвал бредом заявления о том, что Украина освободила Европу от нацистов

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллионам людей "вколачивают" неправду, заявлять, что Европу от нацизма освободила Украина - это бред, сказал президент России Владимир Путин.

"Ну как можно вообще, как можно говорить о том, что Украинский фронт освободил Европу, что это Украина освободила Европу? Ну какой-то бред, понимаете? А что, там были одни украинцы, на этом фронте воевали? " - отметил российский лидер на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Как добавил президент РФ, "это точно совершенно нужно отсекать, нужно рассказывать реальные факты, ну и говорить о том, что происходило в истории недавней".

Ранее российский лидер назвал неизбежным столкновение России с неонацистами. Украинский народ стал главной жертвой намеренного навязывания ненависти к русским, заявил глава государства. Президент отметил, что Россия всегда относилась с теплотой к украинцам, несмотря на развернувшийся сегодня конфликт между двумя странами. Как заявил Путин, по сути, это противостояние внутри одного народа.