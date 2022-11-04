В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час Фото: REUTERS

Власти Херсонской области объявили в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил заместитель временно исполняющего обязанности главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его своем Telegram-канале.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины попытались обстрелять морской порт Херсона ракетами, а также предприняли несколько попыток наступления в регионе.

Как писал сайт KP.RU, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. С левого берега Днепра планируется вывезти до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.

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