Клинический психолог посоветовала справляться с осенней хандрой спортивными пятиминутками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью многие начинают страдать от депрессии и хандры. Клинический психолог, бизнес-тренер, мастер коучинга международного уровня МСС ICF Мария Домброван дала советы, как справиться с подобными состояниями.

Подсознательно с природным увяданием приходит нехватка сил. Многие пытаются справиться с этим состоянием налегая на еду, употребляя алкоголь или делая ненужные покупки. То есть, чтобы хоть как-то забыть про осень.

Но настроение повышается на короткое время, а затем снова приходит состояние опустошенности. Поэтому главное правило – принять окружающую реальность.

- Нужно совладать со своими эмоциями, ведь осень все равно не отменишь. Например, в Дании, придумали понятие «хюгге» – особая атмосфера и ощущения, связанные со счастьем. Люди стараются во всем искать это состояние, окружать себя теплом, - говорит психолог "Газете.Ru".

Надо отметить, что осенью люди страдают не только эмоционально, но и физически. Сказывается недостаток света, влияет сухой воздух.

Возникает естественное желание уснуть до весны и чтобы с ним справиться, нужны тренировки.

- Достаточно, каждый час устраивать себе микротренировки по 5-10 минут: делать приседания, махи руками, активно танцевать. Тело разогревается, усиливается кровообращение, вырабатываются гормоны радости, которые влияют на эмоции, - заключила психолог.

Врач общей практики и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина в беседе с RT порекомендовала придерживаться разнообразного питания, богатого витаминами и минералами, поддерживать в норме витамин D, а также наладить режим сна, чтобы избавиться от усталости в осенний период.

Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени. Для того чтобы восстановить качество сна необходимо строго соблюдать режим, пишет газета "Известия".