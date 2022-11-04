Путин заявил, что идея поглотить Украину в Польше никуда не делась

Владимир Путин Фото: REUTERS

Ряд государств, в том числе - Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, заявил президент России Владимир Путин.

"А идейка то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не исчезла. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Также как, наверняка, не наверняка, а точно, уже даже говорится об этом - идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши", - сказал президент России на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Польша провозгласила раздел Украины. Страна прощупывает почву “для аннексии Украины”, считает замглавы Совбеза России. Кроме этого, он назвал западные территории Украины "желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши". По мнению Медведева, планы Польши маскируются "завесой красивых слов о вечном братстве".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что границ между его страной и Украиной больше не будет, а народы двух государств смогут "вместе жить на этой земле". Об этом он заявил во время выступления на Дне польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве.