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НовостиВ мире4 ноября 2022 15:33

Украинские военные совершили провокацию на границе с Белоруссией

Провокации ВСУ могут привести к вооруженному столкновению, предупредили белорусские пограничники
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские военные совершили провокацию на границе с Белоруссией

Украинские военные совершили провокацию на границе с Белоруссией

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины совершили провокацию на границе с Белоруссией, попытавшись приблизиться к ней на бронетранспортере, сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.

«29 октября камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и проследовал обратно вглубь украинской территории», – сказано на сайте ведомства.

Реагируя на провокацию, белорусские пограничники заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения противника в случае нарушения границы, говорится в сообшении. Кроме того, были приведены в боевую готовность резервы.

Как отметили в Госпогранкомитете Белоруссии, украинские военизированные формирования имеют низкий уровень дисциплины, из-за чего возникают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному столкновению.