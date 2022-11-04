Украинские военные совершили провокацию на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины совершили провокацию на границе с Белоруссией, попытавшись приблизиться к ней на бронетранспортере, сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.

«29 октября камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и проследовал обратно вглубь украинской территории», – сказано на сайте ведомства.

Реагируя на провокацию, белорусские пограничники заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения противника в случае нарушения границы, говорится в сообшении. Кроме того, были приведены в боевую готовность резервы.

Как отметили в Госпогранкомитете Белоруссии, украинские военизированные формирования имеют низкий уровень дисциплины, из-за чего возникают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному столкновению.