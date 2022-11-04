Hill: Украину ждет катастрофический провал в случае попытки напасть на Крым Фото: REUTERS

Решение организовать нападение на Крым повлечет для Украины катастрофические последствия, сообщает издание Hill.

"Полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным… У страны не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала", - говорится в статье.

Также в публикации отмечается, что Киев уже пытался нападать на крымские объекты, организовав взрыв на Крымском мосту и атаковав при помощи беспилотников корабли в Севастополе. Но, как считают авторы, попытка украинских властей захватить Крым привела вызвала бы более серьезные последствия и обернулась для Зеленского провалом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.