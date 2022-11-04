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НовостиПолитика4 ноября 2022 15:43

Страны G7 призвали продлить зерновую сделку

Военная спецоперация на Украине послужила главным двигателем продовольственного кризиса, заявили на Западе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Страны G7 призвали продлить зерновую сделку

Страны G7 призвали продлить зерновую сделку

Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к продлению продуктовой сделки и просят Россию прислушаться к нему.

«Мы решительно поддерживаем призыв генсека ООН к продлению Черноморской зерновой инициативы, которая привела к снижению мировых цен на продовольствие. Мы призываем Россию прислушаться к призыву», – говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7.

Главы МИД государства «Большой семерки» также заявили об активизации работы по доставке удобрений «наиболее уязвимым» странам. В заявлении сказано, что военная спецоперация на Украине послужила главным двигателем продовольственного кризиса. Кроме того, страны G7 осудили попытки России «использовать экспорт энергоресурсов и продовольствия в качестве инструмента геополитического принуждения».

Напомним, ранее Организация объединенных наций призвала немедленно продлить зерновую сделку.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Россия возобновила участие в продуктовой сделке.