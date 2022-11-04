Страны G7 призвали продлить зерновую сделку Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к продлению продуктовой сделки и просят Россию прислушаться к нему.

«Мы решительно поддерживаем призыв генсека ООН к продлению Черноморской зерновой инициативы, которая привела к снижению мировых цен на продовольствие. Мы призываем Россию прислушаться к призыву», – говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7.

Главы МИД государства «Большой семерки» также заявили об активизации работы по доставке удобрений «наиболее уязвимым» странам. В заявлении сказано, что военная спецоперация на Украине послужила главным двигателем продовольственного кризиса. Кроме того, страны G7 осудили попытки России «использовать экспорт энергоресурсов и продовольствия в качестве инструмента геополитического принуждения».

Напомним, ранее Организация объединенных наций призвала немедленно продлить зерновую сделку.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Россия возобновила участие в продуктовой сделке.