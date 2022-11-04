The Times: украинских беженцев выселили из гостиницы в Британии, чтобы заселить мигрантов Фото: REUTERS

Семьи украинских беженцев без жилья выселяют из гостиницы в Британии, чтобы поселить туда ищущих убежище лиц из миграционного центра города Мэнстон, сообщает издание Times.

Глава МВД Суэлла Браверман подверглась критике из-за сообщений о переполненном миграционном центре в городе Мэнстоне, рассчитанного на размещение 1600 мигрантов, но содержащего четыре тысячи беженцев.

“Бездомным украинским семьям направили уведомление, что им следует покинуть жилье... после того, как министерство внутренних дел решило, что гостиница будет использоваться для размещения просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне", - уточняется в сообщении издания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.