Бывший американский разведчик Риттер заявил, что США потерпели поражение в борьбе против России и КНР Фото: REUTERS

Американская гегемония пребывает в упадке, уступая место многополярности в международных отношениях, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в публикации для Consortium News.

"Эпоха американского превосходства прошла. Настало время переходить к тому, что ждет нас в будущем, - к новой эпохе многополярности, где США лишь одна из многих", - подчеркнул автор.

При этом в публикации отмечается, что Штаты уже терпят поражение в этом противостоянии: G7 уступает БРИКС, в НАТО наблюдается раскол, в то время как ШОС укрепляет свои позиции.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. По словам полковника, американцы и европейцы "уже злятся на своих робких и бестолковых" лидеров.