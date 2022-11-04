«Возвращайтесь с победой!»: Ленинградцы записывают видеоприветствия для участников СВО

Жители Ленинградской области в День народного единства записали видеоприветствия для участников Специальной военной операции. Ленинградцы шлют бойцам слова любви и поддержки, благодарят их за защиту, желают стойкости и здоровья.

«Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь с победой! Мы вас любим и ждем», - эти слова чаще всего звучат в видеороликах, которые жители области выкладывают в соцсетях с хэштегами #МыВместе и #добропомощь47.

Инициатором акции выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. Она продлится до 7 ноября. Все видеоролики, записанные ленинградцами, будут направлены участникам спецоперации.

«Видеоприветствия нагляднее всего показывают, как широка сегодня поддержка со стороны ленинградцев, которую они оказывают землякам, участникам специальной военной операции, - подчеркнула вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк. - Приветствия записывают мамы и бабушки, ветераны, врачи, педагоги, работники социальной сферы, лидеры общественного мнения, волонтеры, ребята – школьники, даже детсадовцы. В каждом таком послании - слова любви и поддержки нашим защитникам, и гордость - за них, за страну, за ту миссию, которую Россия выполняет сегодня. Хочу поблагодарить ленинградцев - участников этой и других акций, объединённых общим лозунгом «#Мы вместе».

Записать видеоприветствие для военнослужащих может любой желающий. Чтобы присоединиться к акции, видео нужно опубликовать на своей странице в соцсетях с хэштегом #добропомощь47.

«Акция видеопоздравлений #МыВместе — это дань нашей безграничной благодарности тем, кто участвует в специальной военной операции и освобождает Донбасс, - отметила председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева. - Вам понадобится всего несколько минут, чтобы записать видео со словами поддержки и добрыми пожеланиями. Такая поддержка сегодня им очень нужна. В то же время, для нас это возможность быть сопричастными к тому, что сегодня происходит».