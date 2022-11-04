Путин разрешил «Нефтесервисным технологиям» купить активы Baker Hughes в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести активы американской компании Baker Hughes в РФ.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, «Нефтесервисным технологиям» разрешается купить 100% акций «Бейкер Хьюз», принадлежащим Baker Hughes Russia Holdings, 100% акций в компаниях «Ойлпамп Сервис», «Би Джей Самотлор Сервисиз Восток», «Джей-Оу-Эй Восток», «Оренбургнефтегеофизика» и «Энергоинновации».

Также «Нефтесервисные технологии» может приобрести 100% акций в «Бейкер Хьюз Сервисез Рус», принадлежащую Baker Hughes Energy International и Baker Hughes Energy Europe, а также 100% в ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», которым владеют Baker Hughes Nederland Holdings и Baker Hughes RUCAS.