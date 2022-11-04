Белый дом объяснил заявление Байдена об освобождении Ирана солидарностью с протестующими Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, говоря о скором освобождении Ирана, выражал таким образом солидарность с протестующими в исламской республике, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

«Президент выражал нашу солидарность с протестующими, давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать. Что мы собираемся делать, так это продолжать искать пути для привлечения режима к ответственности за то, как он обращается со своим народом», – сказал он на брифинге.

Вместе с тем Кирби отметил, что народ Ирана должен сам определить свое будущее.

Как писал сайт KP.RU, ранее Джозеф Байден заявил, что Вашингтон в скором времени «освободит Иран». При этом он отметил, что жители республики «освободят сами себя».

Позже президент Ирана Эбрахим Раиси ответил на заявление американского лидера. По его словам, республика не желает вновь попасть в американский плен.