«Вы позор Германии». Пользователи Twitter возмутились словами Шольца о Путине

Пользователи Twitter возмутились словами Шольца о Путине Фото: REUTERS

Призыв канцлера Германии Олафа Шольца к властям Китая оказать влияние на президента России Владимира Путина вызвал бурю негодования у пользователей Twitter. Глава правительства ФРГ выложил пост с обвинением российского лидера в нарушении мирового порядка по итогам визита в КНР.

«Вы позор Германии. Оставайтесь там и никогда не возвращайтесь – здесь вы больше не нужны», – заявил пользователь TomasSexto.

«Россия защищает свои законные права и интересы, Китай изо всех сил старается обеспечить мир во всем мире, но именно США вмешиваются во внутренние дела других стран», – обратил внимание chlorine.

«Что плохого в том, что Россия защищает свои законные интересы. Именно НАТО первым приняла решение о расширение на восток. Вы, если хотите иметь хорошую зиму, поторопитесь и прекратите санкции против России», – написал RobertN.

«Занимайтесь тем, в чем вы разбираетесь. Это явно не политика», – отметил пользователь под ником Guattari.

Как писал сайт KP.RU, 4 ноября 2022 председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ в Пекине, заявив, что Шольц стал первым европейским лидером, который прибыл с визитом в Китай после проведения XX съезда Коммунистической партии.

Позже стало известно, что в Евросоюзе Шольца раскритиковали из-за визита в Китай.