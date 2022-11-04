Умер Леонид Шинкарев, бывший корреспондент «Известий»

Советский и российский журналист Леонид Шинкарев Фото: личный архив поэта Евгения Евтушенко

Ушел из жизни советский и российский журналист Леонид Шинкарев. Он скончался в возрасте 91 года в Швейцарии, передают «Известия».

Шинкарев проработал в «Известиях» 34 года. Он был корреспондентом газеты в Восточной Сибири, Корейской Народно-Демократической Республике, юго-восточной Африке. В 1980-90 годах журналист работал в Москве.

Корреспондент участвовал в многочисленных путешествиях и экспедициях, в том числе первой советской промысловой экспедиции на тунцелове «Нора» в Индийском океане (1961 год). Он руководил журналистскими экспедициями от истока до устья рек Лена, Витима, Вилюя, Алдана, Колыма, Селенга. Также журналист побывал на дрейфующей станции «Северный полюс-15», у индейцев Амазонки и аборигенов Тасмании.

Леонид Шинкарев является членом Союза писателей СССР и лауреатом премии Союза журналистов СССР и России. Кроме того, он был удостоен почетного звания «Легенда российской журналистики».