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НовостиОбщество4 ноября 2022 18:28

Умер Леонид Шинкарев, бывший корреспондент «Известий»

Леонид Шинкарев умер на 92-м году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Советский и российский журналист Леонид Шинкарев Фото: личный архив поэта Евгения Евтушенко

Советский и российский журналист Леонид Шинкарев Фото: личный архив поэта Евгения Евтушенко

Ушел из жизни советский и российский журналист Леонид Шинкарев. Он скончался в возрасте 91 года в Швейцарии, передают «Известия».

Шинкарев проработал в «Известиях» 34 года. Он был корреспондентом газеты в Восточной Сибири, Корейской Народно-Демократической Республике, юго-восточной Африке. В 1980-90 годах журналист работал в Москве.

Корреспондент участвовал в многочисленных путешествиях и экспедициях, в том числе первой советской промысловой экспедиции на тунцелове «Нора» в Индийском океане (1961 год). Он руководил журналистскими экспедициями от истока до устья рек Лена, Витима, Вилюя, Алдана, Колыма, Селенга. Также журналист побывал на дрейфующей станции «Северный полюс-15», у индейцев Амазонки и аборигенов Тасмании.

Леонид Шинкарев является членом Союза писателей СССР и лауреатом премии Союза журналистов СССР и России. Кроме того, он был удостоен почетного звания «Легенда российской журналистики».