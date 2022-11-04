Экс-советник ЦРУ Рикардс обвинил американские СМИ во лжи про Путина Фото: REUTERS

Американские и британские спецслужбы распространяют в СМИ ложь про президента России Владимира Путина, считает бывший советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс.

«Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь – Путин никогда такого не говорил», – заявил он в статье для Daily Reckoning.

По словам экс-советника ЦРУ, СМИ в США и Великобритании проводят «психологическую операцию», перевирая слова Путина об оружии массового поражения. Сейчас, отметил Рикардс, на Западе приписывают России планы применить «грязную бомбу» на Украине.

Как заявил бывший сотрудник ЦРУ, фейкова информация об РФ и российском лидере распространяется западными спецслужбами через такие издания как Washington Post, New York Times и NBC News. Рикардс подчеркнул, что сегодня американцам почти невозможно узнать о реальном положении вещей в основных СМИ.