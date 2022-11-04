Бизнесмен Рубен Варданян назначен госминистром Нагорного Карабаха Фото: ТАСС

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян назначил основателя компании «Тройка диалог» Рубена Вардняна государственным министром

«Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Бегларяна от должности государственного министра. Рубен Варданян был назначен государственным министром», – сказано на сайте президента Нагорного Карабаха.

Согласно указу, Варданян будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктуры, городского строительства и министра финансов и экономики.

Как писал сайт KP.RU, ранее миллиардер согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха. Он отметил, что население непризнанной республики поддержало его кандидатуру. Как заявил Варданян, обострение политических событий вокруг Армении и Нагорного Карабаха не оставило ему время для раздумий.