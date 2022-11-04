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НовостиПолитика4 ноября 2022 19:48

Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины

Ранее тревогу объявляли в Кировоградской и Полтавской областях страны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога была снова объявлена в Николаевской област Украины. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Одновременно была объявлена воздушная тревога в Одесской области, заявил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

Напомним,в пятницу, 4 ноября, воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. При этом, по данным онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны, звуки сирен были также слышны в Харьковской и Сумской областях.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению властей РФ, стоят украинские спецслужбы.

Как писал сайт KP.RU, в ходе спецоперации для высокоточных ударов по объектам Украины российские вооруженные силы использовали ракеты Х-32, которые называют «убийцами авианосцев».