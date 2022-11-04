В Германии посоветовали Меркель быть экономнее Фото: REUTERS

Правительство Германии призвало бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель быть более экономной в расходах госсредств. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

В публикации издания отмечается, что политику напомнили об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд. При этом роскошное содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками в бундестаге вызвало критику - офис экс-канцлера не должен быть "статусным", считают власти. Меркель напомнили, что он предназначен "для выполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств".

В правительстве также считают, что политик не может использовать его в личных целях и для получения дополнительного дохода.

Что касается командировочных расходов, то они могут вернуть их только в том случае, если Меркель совершает поездку от имени и в интересах ФРГ, уточняется в статье.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Германии стали мыться реже и тратят на каждый сеанс мытья меньше времени, чем ранее. Так, в целях экономии воды реже и быстрее начали мыться 62 процента жителей ФРГ.

Также накануне премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман, предложивший ранее жителям ФРГ обтираться тряпкой вместо душа для экономии энергии, запустил кампанию Cleverland. Так, чиновник советует убавлять перед сном температуру термостата.