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НовостиПолитика4 ноября 2022 21:10

Полковник Макгрегор предупредил, что Байден может ввести войска на Украину без согласия Конгресса

Он отметил, что для принятия такого решения в законодательной системе есть юридические основания
София ГОНЧАРОВА
Полковник Макгрегор предупредил, что Байден может ввести войска на Украину без согласия Конгресса

Полковник Макгрегор предупредил, что Байден может ввести войска на Украину без согласия Конгресса

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден может отправить войска США на Украину, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.

- Я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет, - заявил эксперт.

Также Макгрегора добавил, что Байден может принять такое решение без одобрения со стороны Конгресса, поскольку для этого есть юридические основания в законодательной системе.

- Со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов, - уточняет полковник.

Ранее официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявлял, что военнослужащие Соединенных Штатов не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

Также президент США Джозеф Байден в очередной раз заявлял, что Соединенные Штаты не станут отправлять свои войска на Украину, однако при этом американцы вместе с союзниками намерены защищать территорию НАТО.