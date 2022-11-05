Полковник Макгрегор предупредил, что Байден может ввести войска на Украину без согласия Конгресса Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден может отправить войска США на Украину, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.

- Я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет, - заявил эксперт.

Также Макгрегора добавил, что Байден может принять такое решение без одобрения со стороны Конгресса, поскольку для этого есть юридические основания в законодательной системе.

- Со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов, - уточняет полковник.

Ранее официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявлял, что военнослужащие Соединенных Штатов не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

Также президент США Джозеф Байден в очередной раз заявлял, что Соединенные Штаты не станут отправлять свои войска на Украину, однако при этом американцы вместе с союзниками намерены защищать территорию НАТО.