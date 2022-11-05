Эрдоган оценил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом объяснил, что влияет на скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО.

По его словам, прежде всего, это связано с выполнением стран условий Анкары.

- Эрдоган подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, чтобы скорее положить конец конфликту между Россией и Украиной и достичь справедливого решения. Президент Турции обратил внимание, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения, - сообщили в канцелярии турецкого политика.

Что же касается позиции Столтенберга, то он тоже оценил сроки вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. В соцсетях он выразил благодарность Эрдогану за его роль в "зерновом коридоре" и отметил, что завершение рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО укрепит альянс.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Анкара, скорее всего, не ратифицируют заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс до конца 2022 года или даже до президентских выборов, которые должны состояться в Турции в июне 2023 года.