В Белом доме подтвердили состоявшийся визит Салливана в Киев Фото: REUTERS

В Белом доме подтвердили информацию о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 4 ноября посетил Киев и встретился с представителями украинского руководства.

- Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой Минобороны страны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета, - сообщили в Белом доме по итогам визита.

Также уточняется, что Салливан уведомил киевские власти о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Незадолго до этого агентство Bloomberg сообщало, что Джейк Салливан совершил визит в Киев, о котором не было объявлено заранее. По информации издания, в украинской столице политик встретился с руководством страны и рассказал о новом пакете военной помощи США. Также отмечается, что президент Украины призвал Вашингтон и его союзников передать Киеву дополнительные системы ПВО и более современное вооружение.