Пушилин заявил о продвижении войск в направлении Майорска и Первомайского Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 4 ноября сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское.

Он также выразил надежду, что Майорск в скором времени будет освобожден.

- По линии соприкосновения. Ситуация остается стабильно тяжелой, но мы все равно движемся вперед. Следует отметить Майорск: там ребята очень хорошо поработали, и, я думаю, скоро Майорск будет освобожден. Также очень удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского, - заявил Пушилин. Видеозапись его выступления опубликована в его Telegram-канале.

1 ноября Денис Пушилин сообщал, что союзные войска продвигаются на угледарском направлении. А до этого он заявлял, что российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР. По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.