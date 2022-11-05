Блинкен: Россия сохранит интерес к экспорту нефти, несмотря на введение "ценового потолка" Фото: REUTERS

Соединённые Штаты считают, что Россия сохранит свою заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже несмотря на введение "ценового потолка". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

- Российская сторона будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов, - сказал американский представитель во время выступления на пресс-конференции в Германии.

Он также добавил, что РФ нуждается в экспорте энергоносителей для продолжения функционирования своей экономики и финансирования действий на Украине.

- Введение потолка ... снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке, - считает госсекретарь.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак предупреждал, что Россия не собирается поставлять нефть, если западные страны установят ограничения на стоимость российской нефти. Он также отметил, что подобные прецеденты очень вредят энергетическому рынку, ведет к их дефициту и росту цен.