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НовостиПолитика4 ноября 2022 22:33

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о стабилизации обстановки на участке Сватово - Кременная

На участок в районе Сватово, Кременной и Чернопоповки сейчас переброшены необходимые силы и средства, добавил он
София ГОНЧАРОВА
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о стабилизации обстановки на участке Сватово - Кременная

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о стабилизации обстановки на участке Сватово - Кременная

Фото: Александр КОЦ

Заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о стабилизации обстановки на участке Сватово -Кременная.

- Ситуация в зоне Сватово - Кременная стабилизировалась, - сообщил он РИА Новости.

Он также уточнил, что на участок в районе Сватово, Кременной и Чернопоповки сейчас переброшены необходимые силы и средства.

- Мы намерены наращивать там свои силы. На данный момент продвижение противника жестко остановлено. Ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово - Кременная - Чернопоповка, - уточнил Алаудинов.

В конце октября полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщал, что в районе Кременной и Сватово шли самые ожесточенные бои. Он добавил, что все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", в результате чего ВСУ несут серьезные потери.