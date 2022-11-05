American Conservative: Европейские лидеры скрывают от граждан реальные затраты для восстановления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры европейских стран скрывают от своих граждан реальные суммы, которые необходимы для восстановления Украины, опасаясь реакции. Об этом в статье для American Conservative пишет обозреватель Брэдли Девлин.

- Мировые лидеры знают (реальную сумму затрат), но отказываются говорить, опасаясь, что граждане европейских стран решат, что демократия Украины просто не стоит того, чтобы выкладывать для нее сотни миллиардов заработанных тяжелым трудом денег, а тем более оставаться без тепла и других необходимых вещей этой зимой, - считает автор.

В статье также отмечается, что данный вопрос умалчивается политиками еще и потому, что люди откажутся поддерживать решения об инвестировании в Украину и будут правы.

- Можно обратить внимание на прошлые меры... Например, во сколько обошлась реконструкция Ирака или Афганистана? Если посмотреть на размер этих стран, уровень ущерба и соотнести это с украинским случаем, то получится где-то 500 миллиардов долларов, а, может, и один триллион долларов, - приводится в публикации мнение экономиста украинского происхождения из Калифорнийского университета Юрия Городниченко.

Накануне сообщалось, что Европейский союз изучает возможность изъятия замороженных активов Банка России, чтобы использовать из в целях восстановления Украины. Пока данные обсуждение находится на начальной стадии. В частности, рассматриваются возможные способы реализации этой идеи, в том числе, в части правовых вопросов.