МВД Словакии: Все больше жителей страны поддерживают российскую позицию по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Словакии все больше граждан начинают поддерживать российскую позицию по Украине. Об этом сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при словацком МВД Даниэля Мило.

Он отметил, что если в начале спецоперации России на Украине количество "пророссийских" и "проукраинских" сообщений было примерно одинаковым, то сейчас ситуация изменилась.

- В течение нескольких месяцев ситуация изменилась. Пророссийские сообщения в Facebook* преобладали все больше и больше, - отметил он.

Мило считает, что это стало результатом "кампании по дезинформации". Из-за этого ведомство, которое он возглавляет, планирует приобрести аналитическое программное обеспечение для выявления "информационных операций".

Накануне бывший советник ЦБР США Джеймс Рикардс заявил, что американские и британские спецслужбы распространяют в СМИ ложь про президента России Владимира Путина. Также он отметил, что сейчас на Западе приписывают России планы применить "грязную бомбу" на Украине.

* Facebook принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России