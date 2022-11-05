Эксперт Долгова предупредила о рисках подорожания товаров с ограниченным сроком годности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России к Новому году граждане могут столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Согласно ее оценке, уже к 1 декабря 2022 года в стране повысят тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, то продавцы могут заранее поднять цены на такие товары для минимизации потерь со своей стороны, пишет "Прайм".

Также цены могут вырасти из-за увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку, логистику. Эксперты добавила, что в ноябре-декабре чаще всего в магазинах дорожают фрукты, овощи и ряд других продуктов, прежде всего, импортных.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России проведут индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года. Повышение тарифов пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. Ранее предполагалось, что тарифы ЖКХ повысят в июле 2023 года.