Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 ноября поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя России.

Руководитель ведомства выразил большую признательность ветеранам, которые служат достойным примером для молодого поколения защитников Отечества.

- Сегодня в ВС РФ отмечается День военного разведчика. ...В ходе спецоперации они демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи. ... Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд! - говорится в поздравлении Шойгу на сайте военного ведомства.

Напомним, День военного разведчика в 2022 году отмечается 5 ноября. Эта дата была установлена приказом Министерства обороны РФ еще в 2000 году, до этого же праздник отмечался неофициально. И несмотря на то, что он является одним из государственных, выходным этот день не считается.