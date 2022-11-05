Что произошло в ночь на 5 ноября Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден может отправить войска США на Украину, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. По его мнению, "сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину" и " это очень опасное и необдуманное решение".

Соединённые Штаты считают, что Россия сохранит свою заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже несмотря на введение "ценового потолка". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он также добавил, что РФ нуждается в экспорте энергоносителей для продолжения функционирования своей экономики и финансирования действий на Украине.

В ночь на 5 ноября власти семи областей Украины объявили воздушную тревогу. В частности, сирены тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, воздушная тревога была объявленная на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Действия политика Джо Байдена по посту президента США лишь указывают на то, что на самом деле страной управляет миллиардер Джордж Сорос. К такому выводу пришел обозреватель American Thinker Брайан Каменкер. Эксперт предполагает, что Сорос действует через сети своих организаций.

В случае, если Украина решится организовать нападение на Крым, это обернется для Киева катастрофическими последствиями, пишет издание The Hill. Как минимум - у Киева не хватает вертолетов и других десантных средств.

Третий комитет Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) принял проект резолюции России по борьбе с героизацией нацизма, сообщили в МИД России. В поддержку документа проголосовали 105 стран, против - 52 государства, 15 - воздержались.

Соединенным Штатам не удастся истощить Россию, оказываю поддержку Украине, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый транш военной помощи Киеву.

По его дипломата, западным странам следует искать переговорное решение, а не накачивать Незалежную оружием