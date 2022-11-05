Reuters: Россия призвала снять санкции с Россельхозбанка ради экспорта зерна

Снятие санкций против Россельхозбанка помогут в экспорте российского зерна Фото: REUTERS

Россия выступила с призывом к западу снять санкции Россельхозбанка, чтобы упростить экспорт продовольствия, в том числе зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

"Россия просила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции", - говорится в публикации.

Это позволит кредитной организации обрабатывать платежи за российское продовольствие, что благоприятно скажется на его поставках.

По данным агентства, предложение российской стороны обсуждается на уровне Евросоюза и Организации объединенных наций (ООН).

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых. По его словам, Россия готова поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что только 3-4% вывозимого с Украины в рамках "зерновой сделки" зерна шло бедным странам, в то время как изначально сам процесс был организован под предолгом обеспечения наиболее нуждающихся государств.