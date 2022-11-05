В Мексике строят музей наркоторговли

Эль Чапо Фото: REUTERS

В родном городе наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо, строят музей незаконной наркоторговли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Информацию о планах подтвердил мэр мексиканского города Бадирагуато, где и планируется открыть необычное культурное заведение.

Хосе Лопес заявил, что деятельность наркокартелей – это неотъемлемая часть истории города, внимание к которой поможет привлечь туристов и дополнительные средства в муниципальный бюджет.

"Мы не можем отрицать нашу историю", - подчеркнул Лопес.

Мексиканские журналисты выяснили, что на реализацию проекта выделено порядка миллиона долларов. Предполагается, что музей будет повествовать об истории различных наркокартелей, которые зародились внутри картеля Саналоа, который возглавлял Эль Чапо, отбывающий сейчас пожизненное наказание в американской тюрьме.