Число погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме выросло до семи человек

Пожар в Костроме Фото: Предоставлено очевидцами

Количество погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областной прокуратуры в субботу, 5 ноября 2022 года.

По данным регионального управления МЧС России сообщение о возгорании поступило в 2:37 по местному времени. Из здания эвакуированы более 250 человек. Пожар локализован в 4:37.

К настоящему времени известно о четырех пострадавших. Такие данные приводит телеграм-канал МЧС России.

Как ранее писал сайт KP.RU, площадь возгорания составила около 3,5 тысячи квадратных метров.

По данным "КП-Кострома", в связи с большой задымленностью, были также эвакуированы 15 жителей ближайшего подъезда жилого дома.