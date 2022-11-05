Число погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме выросло до 13 человек

Пожар в Костроме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Увеличилось количество погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Число жертв, по предварительным данным, составило уже 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники. Тушение осложнялось угрозой обрушения кровли здания.

Предположительной причиной происшествия названо использование пиротехники одним из посетителей заведения. Предположительно, один из посетителей применил ракетницу. Подозреваемый объявлен в розыск.

По данным "КП-Кострома", из здания клуба эвакуированы 250 человек. Для их обогрева на место происшествия прибыли автобусы. В связи с большой задымленностью, были также эвакуированы 15 жителей ближайшего подъезда жилого дома.